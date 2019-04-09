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Медики назвали продукт, который поможет нормализовать артериальное давление

Медики назвали продукт, который поможет нормализовать артериальное давление
04:45 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

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Британским диетологам удалось выяснить, какой продукт способен привести в норму артериальное давление. И этот продукт – йогурт.

Все дело в том, что в йогурт имеет в составе калий, который вымывает из организма соль. Именно она провоцирует повышение артериального давления.

Известно также, что обезжиренный вариант продукта аналогично не теряет своих свойств.

Стоит напомнить, что дабы снизить и поддержать вес, необходимо эффективно выбирать активные нагрузки, а не диеты.

Американские ученые сравнили эффективность диет и упражнений при борьбе с лишним весом.

Исследователи сравнили количество потребляемых калорий у людей, которые смогли сбросить вес и поддерживать его на одном уровне, у людей с нормальным весом и избыточным

Ученые сделали вывод, что дабы сбросить и поддержать вес, необходимо выбрать активные нагрузки, а диета не поможет. В таком случае человек потребляет практически то же количество калорий, сколько и при лишним весе, но расходуются они стремительней.

По словам экспертов, белый очищенный рис - худший продукт, который может посоветовать диетолог. Несмотря на всю его пользу в виде витаминов группы В, Е, Н и РР, а также необходимых организму минеральных веществ: калия, кальция, магния, цинка, селена, меди и марганца, железа, фосфора и натрия, в его составе слишком большое количество простых углеводов. Частое употребление риса может стать причиной быстрого набора веса.

Диетологи считают, что белый рис лучше заменить на неочищенный бурый. В нем содержится много медленных углеводов, которые способствуют быстрому насыщению и наполняют энергией на долгое время. Впрочем, с ним тоже лучше не перебарщивать, иначе можно получить тяжесть в желудке на целый день.

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Йогурт, Свойства йогурта, Польза йогурта, Как нормализовать артериальное давление.
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