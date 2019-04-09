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Вредные пищевые привычки: чего нельзя делать с едой

Вредные пищевые привычки: чего нельзя делать с едой
09:27 Сегодня Телеграф по материалам сайта www.unian.net roxy.ua

Новости шоу бизнеса: Врач-гастроэнтеролог рассказал, какие вредные привычки, связанные с питанием, "бьют" по здоровью пищеварительной системы.

Как объясняет гастроэнтеролог Алексей Парамонов, одной из самых вредных пищевых привычек людей является лежачий отдых посоле приема пищи.

Оказывается, что когда мы принимаем горизонтальное положение, только что поев, содержимое его желудка начинает давить на вход в него из пищевода и растягивать его. Желчь и кислота могут попасть в пищевод и глотку. А это раздражает слизистую оболочку. Наверняка каждый из вас ощущал этот неприятный привкус, "обжигающий" горло. Чаще всего так случается именно во время лежачего отдыха после еды.

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Еще одна негативная привычка - запивать холодными напитками жирную пищу. Врач утверждает, что снижение температуры повлияет на состояние жира, попавшего в желудок через сытную еду. Он становится твердым и от этого трудно усвояемым. Поэтому, коль сильно нуждаетесь в жидкости во время приема пищи, лучше употреблять напитки в теплом состоянии.

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Заключительная и столь популярная сегодня привычка - "забывать" о завтраке. Подкрепится утром плотным и многообразным блюдом может не каждый. Есть категория людей, которые не могут пересилить себя и позволяют себе разве что легкие закуски и чай по утрам. Оказывается, такой режим не очень вреден. Специалист считает, что в таком случае лучше регулируется вес тела, чем если бы каждый заставлял себя завтракать. Утренний прием пищи можно перенести на другое время, или до обеда обойтись перекусами.

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Пища, Болезнь, Еда, Вред, Врач, Завтрак, ЖКТ, Привычка, Кислота, Прием, Желчь.
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