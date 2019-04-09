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Не все добавки одинаково полезны

Не все добавки одинаково полезны
17:47 Сегодня Телеграф www.unian.net fakty.com.ua

Новости шоу бизнеса: Исследование американских ученых показало, что употребление некоторых пищевых добавок может провоцировать развитие рака.

Новое исследование с участием 27 тысяч американцев показало, что прием многих пищевых добавок оказывает незначительное воздействие на здоровье.

Только те нутриенты, которые содержатся в обычных продуктах питания, действительно уменьшают вероятность преждевременной смерти. А некоторые из популярных добавок, включая кальций и витамин D, даже связаны с повышенным риском рака.

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Эксперты полагают, что полученные учеными результаты подтверждают предположение о том, что пищевые добавки нельзя использовать в качестве "страховки", а ключевым для здоровья человека является образ жизни и питание. Только полезные продукты действительно дадут людям те компоненты, которые укрепят организм и поспособствуют снижению риска раннего ухода из жизни.

Эти выводы ученые из Университета Тафтса в США сделали, когда сопоставили уровень приема разного рода нутриентов со смертностью от всех причин, а также, в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей. Поначалу выяснилось, что адекватное количество витаминов А и К в рационе, а также магния и цинка, уменьшает риск смерти.

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Но потом ученые выяснили, что это касается только нутриентов из полноценных продуктов питания, но не пищевых добавок. А вот увлечение пищевыми добавками, включая кальций и витамин D, даже несколько увеличивало риск опухолей.

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Питание, Рак, Исследования, Диета, Пища, Продукты, Ученые, Польза, Добавки, Витамин, Нутриент.
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