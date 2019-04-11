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Отказ от мяса делает нас несчастнее, что негативно сказывается на психике
В последнее время все больше и больше людей обращаются к вегетарианской диете. По разным причинам. Может быть, вы тоже над этим задумывались? Считается, что отказ от мяса делает людей здоровее, умнее и вообще лучше. Но станете ли вы от этого счастливее?
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