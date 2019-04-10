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Признаки, симптомы и лечение аллергического ринита

Признаки, симптомы и лечение аллергического ринита
18:17 Сегодня Телеграф mjusli.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В последние годы участились случаи проявления аллергических реакций у взрослых и детей.

Аллергический ринит - это одна из форм заболевания. Каковы его признаки? Как быть, если у ребенка либо взрослого проявляется аллергическая реакция круглый год? Как лечить аллергический ринит, какие препараты, капли и спреи являются разрешенными и эффективными?

Признаки и симптомы у взрослых и ребенка

Ринит часто сопровождается заложенностью носа, чиханием, щекотанием и зудом в носу. Терпеть такие симптомы крайне сложно, у пациента страдает нервная система, нарушается привычный образ жизни и снижается работоспособность. Более того, если своевременно не начать лечить патологию, могут появиться носовые кровотечения, образоваться полипы в носу. Осложнения часто проявляются в форме таких хронических заболеваний, как отит, синусит, гайморит, возможны тяжелые нарушения обоняния и бронхиальная астма.

Симптомы аллергического ринита наблюдаются в разное время и отличаются по характеристикам в зависимости от раздражителя, вызвавшего отрицательную реакцию. Если аллергеном является шерсть животных, насморк может начаться от нахождения в одном помещении с домашними животными, использования шерстяных одеял, пуховых подушек. Как правило, пациент задыхается от длительных приступов чихания, которые проявляются в момент контакта.

При поллинозе реакция проявляется в период цветения деревьев либо сорных трав - в весенне-осенний период. Характерный признак, по которому можно выявить аллергический ринит у взрослого либо ребенка - это поперечная складка на носу, возникающая из-за частого чесания носа. При круглогодичном течении заболевания орган дыхания постоянно заложен и пациенту приходится дышать ртом.

Хронические застойные процессы приводят к потере вкуса и обоняния, осложнениям в виде вторичных инфекций, сильных отеков слизистой оболочки и закупорки придаточных пазух.

Наиболее распространенные симптомы заболевания:

  • Насморк;
  • Слезоточивость глаз;
  • Неприятные ощущения в области глаз;
  • Зуд;
  • Покраснение конъюнктивы;
  • Отечность кожи лица;
  • Аллергический кашель, который может перейти в бронхиальную астму.

Осмотр у отоларинголога показывает рыхлость и болезненность слизистой полости носа, выделения, как правило, имеют водянистый характер. Глотка обычно не страдает, но в запущенных случаях может развиваться хронический фарингит, тонзиллит. Сезонный насморк к осложнениям не приводит.

Пациентам, которым поставлен диагноз "аллергический ринит", нужно по возможности избегать контакта с химическими запахами, парфюмерией, косметикой, табачным дымом, запахами бытовой химии и стиральных порошков и другими "испражнениями" вредных веществ со стороны промышленных товаров.

Причины заболевания

Причины возникновения связаны с неадекватной реакцией организма на воздействие различных внешних раздражителей - пыльцы цветущих растений, укусов насекомых плесневых и дрожжевых грибов, клещей, домашней пыли, а также внутренних факторов в виде определенных продуктов питания и лекарственных препаратов.

В последнее время у взрослых и детей все чаще диагностируется аллергический ринит. Причины патологического насморка до сих пор точно не выяснены.

Ученые и медики предполагают, что вызвать ринит могут такие факторы:

  • Употребление хлорированной воды;
  • Ухудшение экологии;
  • Повышение радиоактивного фона;
  • Наличие вредных химических веществ в продуктах, антибиотиков в мясе, пестицидов и нитратов в овощах и фруктах;
  • Длительный прием лекарственных препаратов, которые ослабляют иммунитет.

Механизм реакции организма в ответ на аллергены хорошо изучен. При первичном контакте иммуноглобулина с аллергенами происходит скучивание клеток, а при повторном - их разрушение, которое сопровождается выделением гистамина и подобных медиаторов. Данные факторы приводят к увеличению проницаемости клеточных стенок, а также к зуду, отеку и жидким выделениям из носа. У детей из-за не полностью сформированного иммунитета, аллергия проявляется даже при первичном контакте с аллергеном.

Виды аллергического ринита

Ринит может развиваться по-разному:

  • Интермиттирующий - симптомы возникают реже четырех дней в неделю и не дольше четырех недель;
  • Персистирующий - симптомы протекают чаще четырех раз в неделю и дольше четырех недель.

Патология может отличаться по степени тяжести, которая различается количеством выделений и тяжестью протекания признаков. Легкий ринит не приводит к нарушениям сна, активность пациента сохраняется, а симптомы проявляются в слабой степени. При умеренной либо тяжелой форме заболевания нарушается сон, ухудшается дневная активность.

Ученые утверждают, что аллергия предупреждает развитие рака

Методы лечения

Насморк, отеки слизистой и другие симптомы аллергического ринита гораздо проще предотвратить, чем вылечить. Зная о своем диагнозе, старайтесь избегать контактов с аллергенами, чтобы не допускать обострений. Врачи не рекомендуют бесконтрольно принимать лекарственные препараты. В некоторых случаях избавиться от неприятных признаков можно с помощью немедикаментозных методов.

  • Контроль за питанием. Если вспышки заболевания приходятся на весенний период цветения растений и деревьев, вам стоит следить за своим питанием, чтобы избежать перекрестной реакции. В период цветения берез, тополей, лещины и некоторых других деревьев избегайте употребления груш, яблок, картофеля, меда, петрушки. В период цветения амброзии и лебеды исключите из меню мед, майонез, капусту и арбузы. Более детально по поводу питания вы можете проконсультироваться с лечащим врачом.
  • Создание комфортной атмосферы в помещении. Воздух, которым человек дышит большую часть времени, определяет состояние организма в целом. Для того чтобы не допускать обострений, сведите к минимуму количество книг, мягких игрушек, пористых обоев, ковров, штор, на которых интенсивно скапливается пыль и бактерии. В период цветения растений и деревьев каждый день проводите влажную уборку, поставьте дома увлажнители и воздухоочистители.
  • Сведите к минимуму общение с домашними животными.
  • Ограничьте контакт с аллергенами. Для того чтобы соблюсти данное условие, нужно сдать в больнице кровь на выявление провоцирующих факторов.
  • Плазмафарез. Если насморк и другие характерные симптомы аллергической реакции не проходят длительное время, врач может назначить механическую чистку крови от токсинов и аллергенов. Данный метод приводит к кратковременному результату, однако в некоторых случаях это единственный способ облегчить состояние больного.
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Симптомы, Аллергия, Причины, Аллергический ринит, Ринит.
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