Уляна Супрун рассказала, как правильно поститься

Новости шоу бизнеса: Стало известно, как поститься без вреда для здоровья.

В период Великого поста нужно внимательно сформировать рацион питания. Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Фейсбуке.

Она отметила, что можно есть разнообразную растительную пищу, получить витамины, микроэлементы, клетчатку. "Как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и укрепленный иммунитет. Доказана польза веганства и вегетарианства - прежде всего в широком растительном рационе", - сказала Супрун.

По словам Супрун, бобовые в рационе необходимы не только в пост.

"Считайте бобовые мультивитаминными таблетками. В них есть витамины группы В, необходимые для образования нейромедиаторов, и микроэлементы калий, фосфор, железо, цинк и марганец. Также этот источник полноценного белка, то есть незаменимых аминокислот. Бобовые - это клетчатка, а следовательно - здоровый кишечник и здоровый уровень холестерина", - отметила Супрун.