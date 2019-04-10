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Среда, 10.04.2019
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Уляна Супрун рассказала, как правильно поститься

Уляна Супрун рассказала, как правильно поститься
20:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

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В период Великого поста нужно внимательно сформировать рацион питания. Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Фейсбуке.

Она отметила, что можно есть разнообразную растительную пищу, получить витамины, микроэлементы, клетчатку. "Как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и укрепленный иммунитет. Доказана польза веганства и вегетарианства - прежде всего в широком растительном рационе", - сказала Супрун.

По словам Супрун, бобовые в рационе необходимы не только в пост.

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"Считайте бобовые мультивитаминными таблетками. В них есть витамины группы В, необходимые для образования нейромедиаторов, и микроэлементы калий, фосфор, железо, цинк и марганец. Также этот источник полноценного белка, то есть незаменимых аминокислот. Бобовые - это клетчатка, а следовательно - здоровый кишечник и здоровый уровень холестерина", - отметила Супрун.

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Питание, Советы, Великий пост, Ульяна Супрун, Великий пост 2019.
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