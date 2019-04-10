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Научно доказано: стабильные отношения помогут победить простудные заболевания

Научно доказано: стабильные отношения помогут победить простудные заболевания
22:21 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В среднем ежегодно человек сталкивается с простудами около 6 раз. Ученые нашли способ борьбы с этим.

Исследование ученых из Тулейнского Университета Луизианы показало: у женщин, которые имеют устойчивые отношения, есть особые гены, помогающие противостоять вирусным инфекциям.

В эксперименте приняли участие более 40 женщин. Их разделили на две группы: в одной были одинокие представительницы прекрасного пола, в другой – испытуемые, которые находились в отношениях около 1 месяца.

Результаты показали, что у участниц из второй группы в организме присутствует гораздо больше иммунных генов, чем у женщин из первой. Данные исследования касаются только прекрасной половины человечества. Ученым еще предстоит выяснить, наблюдается ли такой же эффект среди мужчин.

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Кроме того, ученые пришли к выводу, что стабильные отношения увеличивают продолжительность жизни. Одинокие же люди умирают раньше времени на 50 процентов чаще.

 

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Исследование, Советы, Отношения, Простуда, Наука.
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