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Пятница, 12.04.2019
Ежедневное употребление сыра негативно сказывается на здоровье
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Ежедневное употребление сыра негативно сказывается на здоровье

Диетологи сообщили, почему сыр нельзя есть каждый день. Диетологи рекомендовали крайне дозировано употреблять в пищу сыр: по их мнению, с этим продуктом связан ряд рисков навредить организму. При ежедневном употреблении сыр может быстро вызвать привыкание и поспособствовать развитию ожирения, предостерегли эксперты.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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