Ежедневное употребление сыра негативно сказывается на здоровье Диетологи сообщили, почему сыр нельзя есть каждый день. Диетологи рекомендовали крайне дозировано употреблять в пищу сыр: по их мнению, с этим продуктом связан ряд рисков навредить организму. При ежедневном употреблении сыр может быстро вызвать привыкание и поспособствовать развитию ожирения, предостерегли эксперты.