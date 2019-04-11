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Не простой домашний питомец: морские свинки помогают в терапии травм мозга

Не простой домашний питомец: морские свинки помогают в терапии травм мозга
22:02 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Использование морских свинок для "общения" с пациентами после травм головного мозга улучшает реабилитацию пострадавших.

Животных призывают включить в терапевтическую практику.

Швейцарские ученые из Базельского университета призвали использовать морских свинок в качестве средства терапии, и включить такое средство наряду с остальными в перечень реабилитационных процедур, предписанных для людей, перенесших тяжелые травмы головного мозга.

Научные специалисты отмечают, что во многих случаях последствием травм мозга становится развитие негативных психических явлений. Может произойти резкая смена личности – человек утратит эмпатию, станет агрессивным и раздражительным. По мнению швейцарских ученых, для таких людей анималотерапия (лечение путем "общения" с животными) может стать более эффективным средством реабилитации, нежели традиционная при вышеназванных изменениях психотерапия.

Анималотерапия: как животные влияют на здоровье человека

Исследователями был проведен эксперимент с участием 19 пациентов с травмой мозга в анамнезе. Каждый из участников прошел серию сеансов психотерапии и серию сеансов терапии с животными. При этом пациентам разрешалось самим выбирать животных из тех, что были им представлены. Выбрав питомца, пациент должен был "общаться" и ухаживать за ним - кормить, чистить клетки, гладить, разговаривать и т.д.

В результате выяснилось, что анималотерапия действительно эффективна для таких пациентов. Особенно выраженное целительное действие дало "общение" с морскими свинками.

Названы животные, способные исцелять людей

"Речь пациентов улучшилась, они стали более активно общаться с другими людьми, в два раза чаще выражать положительные эмоции. Пройдя курс анималотерапии, все пациенты оценивали себя как более удовлетворенные и мотивированные к социальным взаимодействиям, что подтвердили их лечащие врачи", - констатировали швейцарские ученые.

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Здоровье, Терапия, Морская свинка, Травмы мозга.
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