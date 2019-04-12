Названы самые полезные и вредные супы

Новости шоу бизнеса: Рейтинг полезных супов прокомментировал доктор меднаук Михаил Гинзбург.

Эксперты в области здорового питания представили рейтинг самых полезных супов. Самым полезным для здоровья был признан вегетарианский суп из овощей, а самым вредным — солянка.

Диетологи говорят, что суп — это в целом достаточно полезный тип блюд, однако не все супы являются одинаково полезными. Особенно если речь идет об организме, который подвержен тем или иным хроническим заболеваниями.

Гинзбург в целом согласился с выводами экспертов, однако заметил, что нет какого-то единого блюда, которое было бы полезным или вредным абсолютно для всех. Супов это правило тоже касается.

"Если у человека, например, хроническая инфекционная болезнь, или он, скажем, выздоравливает после перенесенного воспаления легких, то медики посоветуют ему солянку, но только нежную, с рисом. Но солянку нельзя рекомендовать подавляющему большинству людей, для которого характерно высокое распространение таких болезней, как ожирение и гипертония. Так что большинству людей можно посоветовать вегетарианские супы. Или даже не вегетарианские, а с рыбой и мясом птицы", — говорит Гинзбург, отмечая, что солянка не только слишком жирная, но и содержит продукты глубокой переработки мяса, от которых лучше вообще отказаться.