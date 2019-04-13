Чтобы оставаться долго молодыми и прекрасными, нужно правильно питаться

Инъекции, супердорогие кремы, СПА-процедуры — на самом деле не на этом держится молодость и красота кожи. Все начинается не снаружи, а внутри. Чтобы оставаться долго молодыми и прекрасными, нужно правильно питаться. Этот список продуктов не даст старению ни единого шанса, уверяют диетологи.