Пейте и худейте: 10 видов чая, которые растопят лишние килограммы По своей природе люди очень ленивы и зачастую не хотят прикладывать усилия, чтобы получить желаемый результат. Это касается и похудения. Хочется, есть вкусно, лежать на диване и худеть. Звучит как то неправдоподобно, не правда ли? Так оно и есть. Нет волшебных пилюль для похудения, которые благотворно влияют на здоровье, зато есть помощники, которые будут способствовать похудению при соблюдении правильного питания. Одним из таких помощников является чай самых разнообразных видов и способов приготовления, который поможет в борьбе с лишними килограммами.