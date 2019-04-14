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Воскресенье, 14.04.2019
Пейте и худейте: 10 видов чая, которые растопят лишние килограммы
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Пейте и худейте: 10 видов чая, которые растопят лишние килограммы

По своей природе люди очень ленивы и зачастую не хотят прикладывать усилия, чтобы получить желаемый результат. Это касается и похудения. Хочется, есть вкусно, лежать на диване и худеть. Звучит как то неправдоподобно, не правда ли? Так оно и есть. Нет волшебных пилюль для похудения, которые благотворно влияют на здоровье, зато есть помощники, которые будут способствовать похудению при соблюдении правильного питания. Одним из таких помощников является чай самых разнообразных видов и способов приготовления, который поможет в борьбе с лишними килограммами.
sovetchiki.org
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Похудение, Чай.
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