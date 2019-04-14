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Воскресенье, 14.04.2019
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Как бороться с ветрянкой в домашних условиях

Как бороться с ветрянкой в домашних условиях
12:13 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Эту заразную инфекционную болезнь необходимо лечить под контролем врача.

Но существуют и некоторые природные средства, доказавшие свою эффективность.

Масло нима

Можно наносить это эфирное масло на кожу для того, чтобы уменьшить зуд кожи. Оно обладает противовирусным воздействием, являясь по своей природе антиоксидантом. Все это важно для борьбы с воспалениями и уменьшения неприятных симптомов ветрянки.

Холодные компрессы

Если вы столкнулись с варицеллой-зостер (вирусом, который приводит к ветрянке), то можете испытывать отеки, покраснения и зуд кожи. Попробуйте справиться с этими симптомами с помощью холодных компрессов. Просто смочите салфетку в холодной воде и приложите к коже. А вот сам лед к коже прикладывать не нужно, так как это может ухудшить симптомы ветрянки.

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Лосьон с каламином

Каламиновый лосьон содержит оксид цинка, который тоже вызывает смягчение кожных воспалений и уменьшает ощущение зуда. Наносите этот лосьон на поврежденные зоны с помощью специального ватного тампона, но следите за тем, чтобы он не попал в глаза.

Безрецептурные лекарства

Помимо тех лекарственных средств, которые вам выпишет врач, придется обращаться к помощи и других таблеток. Например, для борьбы с высокой температурой и головными болями. Неплохой эффект дают нурофен или ацетаминофен. Но не принимайте аспирин, так как он может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

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Лечение, Болезнь, Советы, Недуг, Домашние условия, Ветрянка.
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