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Волшебная сладость: новое полезное качество шоколада

Волшебная сладость: новое полезное качество шоколада
22:17 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Употребление шоколада может быть очень полезным для людей среднего возраста.

Он помогает предотвратить характерную потерю слуха и появление шума в ушах.

Новое полезное качество шоколада было выявлено учеными из Южной Кореи. Об их работе сообщается на сайте научного журнала Nutrients. Прежде чем сделать вывод о влиянии шоколада на слух, специалисты проанализировали результаты ряда исследований, проведенных в 2012–2013 годах в рамках национального обследования здоровья и питания.

"Мы обнаружили, что среди людей, которые считали себя любителями шоколада и регулярно употребляли его, шоколад, меньше тех, кто жаловался на проблемы со слухом по мере старения. Действительно, риск потери слуха в возрасте от 40 до 64 лет у них оказался значительно ниже в сравнении с теми, кто не ел шоколад", - рассказали авторы проекта.

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Низкую подверженность возрастной потере слуха, а также лучшую защищенность людей от возникновения шума в ушах южнокорейские медики объясняют противовоспалительным эффектом шоколада. Полифенольные соединения, содержащиеся в какао, обладают сильными антиоксидантными свойствами, что делает шоколад средством борьбы с воспалениями. Именно воспалительные процессы влияют на состояние органов слуха и на его качество по мере наступления старения, пояснили эксперты.

Отметим, что речь идет о шоколаде, содержащем минимум сахара и высокую концентрацию какао.

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Здоровье, Шоколад, Польза, Полезные свойства, Сладость.
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