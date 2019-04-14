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Как защитить желудок и кишечник: 5 советов

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Как защитить желудок и кишечник: 5 советов
22:44 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: С помощью этой системы пища трансформируется в энергию, необходимую для жизни.

 Эксперты из Германии рассказали о том, как защитить желудок и кишечник от болезней.

Скажите "нет" вредным привычкам. Курение удваивает риск изжоги, а избыточное употребление алкоголя провоцирует кровотечения внутри желудочно-кишечного тракта. Лучше полностью отказаться от этих вредных привычек, а если вам это не удается за счет силы воли, обратитесь за помощью специалистов.

Регулярные тренировки. У физических нагрузок имеется множество преимуществ для здоровья, и в том числе они улучшают здоровье кишечника. Исследования показывали, что регулярные тренировки снижают количество воспалительных компонентов в нашем организме и способствуют более качественному пищеварению.

Меньше стресса. Если вы постоянно сталкиваетесь с высоким уровнем стресса, то это обязательно отразится на функциональности желудочно-кишечной системы. В частности, при хроническом стрессе часто проявляются такие расстройства, как запор или диарея. Попробуйте медитацию и другие техники релаксации вроде йоги и глубокого дыхания.

Больше воды. Обезвоживание — наиболее распространенная причина проблем с пищеварительной системой. Эксперты предлагают выпивать от полутора до двух литров воды ежедневно. Если вы проживаете в местности с жарким климатом, то расход воды должен быть еще большим.

Полезные советы: как безопасно голодать

Больше волокон. Несколько исследований показали связь между насыщенной клетчаткой диетой и снижением риска расстройств пищеварения вроде язв, изжоги и геморроя. Включите в рацион пищу, богатую пищевыми волокнами, вроде злаков, а также овощей и фруктов.

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Питание, Здоровье, Кишечник, Желудок.
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