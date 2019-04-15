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Ученые рассказали, как музыка влияет на процесс засыпания

Ученые рассказали, как музыка влияет на процесс засыпания
00:47 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Сон под музыку категорически не рекомендуется для здоровья.

Современная жизнь - это бешеный ритм и частый стресс. Иногда от постоянного напряжения трудно расслабиться и уснуть, поэтому люди стали все чаще засыпать под любимую ритмичную музыку. Однако врачи предостерегают, что это может быть опасно.

Врач-сомнолог Алексей Мелехин объяснил, почему лучше отказаться от музыкального сопровождения во время сна.

По мнению доктора Мелехина, музыка может провоцировать появление истощения и перегруженности. Мелодия музыки заставляет нервную систему человека активно работать и находиться в тонусе. Это не дает возможность расслабиться во время сна вообще. Для полноценного ночного отдыха человек не нуждается в дополнительных стимуляторах. Эксперт заявил, что, если человеку сложно заснуть без музыкального фона, то ей нужна помощь невролога.

Слова врача подтверждает и ряд проведенных недавно иностранных исследований. Ученые не советуют спать в наушниках, ведь музыка не помогает организму перейти в состояние покоя, а лишь способствует появлению слабости и головной боли. Расслабляющая музыка вам, может отлично настраивать на сон, но засыпать под ритмичные мелодии не стоит.

Стоит также отметить, что существуют специальные мелодии, которые действительно помогают при бессоннице. И следует помнить - подобные рекомендации подходят не всем.

По словам экспертов, наиболее безопасный для здоровья способ бороться с бессонницей – травяной чай. Такой напиток успокаивает и расслабляет, снижает чувство тревожности. Регулярное выполнение физических упражнений также может улучшить качество сна. Позаботьтесь об отсутствии света в комнате, удобный матрас и комфортную температуру для сна. Врачи также не советуют есть за 2-3 часа до сна, ведь это также влияет на качество нашего отдыха в ночное время.

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Сон, Музыка, Крепкий сон, Свойства музыки, Влияние музыки на сон, Вред музыки на сон.
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