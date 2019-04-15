Медики рассказали, может ли вредить йодированная соль

Новости шоу бизнеса: По мнению врача-педиатра, абсолютно безвредных препаратов не существует.

О том, вредно ли постоянно употреблять обогащенный йодом продукт, порассуждали специалисты.

Йодированная соль гипотетически способна, например, принести вред организму ребенка, если будет употребляться в большом количестве. Врач также указала на то, что для усвоения йод обязательно нужны витамины А, В, Е и селен.

В свою очередь, диетолог и консультант по здоровому питанию Оксана Величко высказалась о том, что у людей должна быть возможность выбора между обычной солью и йодированной. По словам специалиста, переизбыток йода опасен, как и избыток любого вещества.

Другой врач, эндокринолог Анна Гончарова, заметила, что йодированная соль должна употребляться в небольших количествах, и тогда она окажется только полезной. Гончарова предостерегла от увлечения чипсами из водорослей: в этом продукте содержится слишком большое количество йода, во много раз превышающее допустимые нормы, и такой избыток йода способствует нарушениям в работе щитовидной железы.

Врач добавила, что для профилактики йододефицита полезно регулярно употреблять морскую рыбу или морскую капусту, и посоветовала солить пищу не во время приготовления, а уже после готовки.