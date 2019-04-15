Эксперимент: как домашняя пыль стимулирует рост жировых клеток

Новости шоу бизнеса: Домашняя пыль содержит загрязнители, которые способствуют ожирению.

Лабораторные эксперименты на мышиной клеточной модели показывают, что определенные вещества стимулируют образование жира. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Science Technology.

Как ученые выявили связь между ожирением и домашней пылью?

Ученые собирали пыль в 11 домах в Северной Каролине и проверяли ее действие на мышах. Только 1 образец домашней пыли не оказывал влияния на клетки в чашке Петри. 7 из 11 образцов пыли увеличили кконцентрациюзрелых жировых клеток в подкожной ткани. 9 образцов привели к тому, что клетки 3T3-L1 стали клетками-предшественниками жира. Для этого уже было достаточно 3 микрограммов пыли. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, дети ежедневно поглощают 50 мг домашней пыли через дыхательные пути. Чтобы определить ключевые компоненты пыли, которые вызвали негативный эффект, исследователи изучили образцы пыли. Общее количество обнаруженных вредных веществ составило 44. Пестицид пираклостробин, антипирен TBPDP и фталатдибутилфталат оказались наиболее мощными веществами, вызывающими избыточный вес.

Влияние факторов окружающей среды на здоровье увеличивается

Известно, что эндокринные разрушающие вещества – фталаты или бисфенол А – содержатся в антипиренах, пластмассах и пластификаторах. Они влияют на репродукцию человека, неврологические и иммунологические функции. Исследования на животных также показывают, что некоторые EDC способствуют избыточному весу во взрослом возрасте. Также в домашней пыли содержатся компоненты, которые влияют на обмен жиров.

В каких продуктах содержатся химикаты?

Исследователи утверждают, что даже уровни пыли до 3 микрограммоввызывают измеримые эффекты. Многие чистящие средства содержат химические вещества – фенолы. Авторы объясняют, что мобильные телефоны, коробки для пиццы и многие водо- или грязеотталкивающие продукты также содержат вредные химические вещества. EDC также содержатся в антипиренах, смазочных материалах, гидравлических жидкостях и пластмассах. Эксперты объясняют, что некоторые производители пытаются сократить их использование, но в большинстве товаров вредные химические вещества все еще широко распространены. Химические вещества затем накапливаются в домашней пыли, вдыхаются или всасывается через кожу.

Необходимы дальнейшие исследования

Существуют доказательства, что воздействие вредных химических веществ может привести к ожирению, астме и аутизму. По словам врачей, за последние 30 лет распространенность этих заболеваний резка возросла. Возникает вопрос, насколько сильно химические вещества влияют на заболевания. По этой причине необходимы дальнейшие исследования. По словам экспертов, многие химические вещества, содержащиеся в потребительских товарах, в конечном итоге попадают в пыль.

Из чего состоит домашняя пыль?

Домашняя пыль – это смесь вещества, которая содержится в каждом жилом помещении. В дополнение к некоторым из вышеупомянутых химических веществ, она состоит из множества компонентов: клещи; текстильные волокна; грибковые споры; бактерии; останки питания; перхоть человека и, возможно, животных. Исходя из результатов, исследователи пришли к выводу, что вышеперечисленная смесь содержится практически в каждом составе вещества, способствующем росту жировой ткани.

Реакции, стимулирующие развитие жировой ткани, происходили в лаборатории в концентрациях, в 16000 раз меньших, чем эта доза. Для некоторых из испытанных веществ до сих пор неясно, сколько из них фактически попадает в кровоток. Авторы рекомендуют дальнейшие исследования, чтобы иметь возможность точно проанализировать процессы и проверить возможность передачи этих лабораторных результатов людям в реальных условиях. Бромидные соединения содержатся, например, в антипиренах и дезинфицирующих средствах. Фосфорорганические соединения присутствуют в пластмассах, красках и инсектицидах. Фталаты используются в качестве пластификаторов в пластмассах, а также в косметике и медицине. ПФАС применяют в верхней рабочей одежде, а также в упаковке пищевых продуктов. В общей сложности 28 из этих веществ стимулируют рост жировой ткани в лабораторных исследованиях.