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"Десять ложек": лучшая диета для ленивых

"Десять ложек": лучшая диета для ленивых
19:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Спорт, здоровая еда и подсчет калорий – не каждый способен выдержать такой натиск ради здоровья. Но есть и более простые способы сбросить лишние килограммы.

Большое количество людей хочет избавиться от избыточного веса, но тратить время на спортзал и бесконечно контролировать рацион питания готовы не все.

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Таким людям понравится диета "Десять ложек". Кардинально менять рацион не придется. Ежедневно должно быть 3 приема пищи по 10 столовых ложек в каждом. Кроме того, ужин – не позднее, чем за 4 часа до сна.

Рекомендуется воздержаться от быстрых углеводов: конфет, пирожных, тортов, печенья и других подобных продуктов. Кроме того, лучше отказаться от еды, приготовленной во фритюре, и от полуфабрикатов.

Для перекуса между утренним и обеденным приемами пищи рекомендуются фрукты. А вот от чая, даже несладкого, и кофе лучше отказаться. Важно пить достаточное количество чистой негазированной воды.

Если перед сном появился голод, можно выпить стакан теплой воды, при отсутствии заболеваний ЖКТ – с лимонным соком или чайной ложкой меда.

Назван напиток, помогающий избавиться от лишних кг

У многих диет есть противопоказания, которые связаны с индивидуальными особенностями организма, хроническими заболеваниями. Поэтому сначала стоит проконсультироваться с врачом и выяснить, какой рацион будет полезен определенному человеку.

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Все по теме:

Питание, Диетолог, Диета, Похудение, Советы, Лайфхаки, Десять ложек.
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