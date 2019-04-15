Скачать
Понедельник, 15.04.2019
В Соборе Парижской Богоматери сильный пожар (Фото, Видео)
В Соборе Парижской Богоматери сильный пожар (Фото, Видео)
Министр финансов обсуждала новые гарантии Всемирного банка
Министр финансов обсуждала новые гарантии Всемирного банка
Джима: Этот сезон для меня был самым ненапряжным
Джима: Этот сезон для меня был самым ненапряжным
Огненная "мать драконов": Эмилия Кларк украсила обложку испанского Vogue
Огненная "мать драконов": Эмилия Кларк украсила обложку испанского Vogue

Бросаем курить: как сделать это быстрее всего

Бросаем курить: как сделать это быстрее всего
22:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках бросить курить, если они бросают курить не сами.

К такому выводу пришли британские медики, которые выступали на встрече Европейского общества кардиологов в Лиссабоне.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели эксперимент с людьми, страдающими от болезней сердца и давно планировали бросить курить. Все 200 курильщиков были семейными людьми, примерно треть их избранников не курили.

После прохождения популярной программы, которая помогает не сорваться после отказа от курения, почти 64% добровольцев удалось избавиться от опасной привычки. Однако те, кто бросал курить сам, в шесть раз реже достигали успеха, чем те, кто это делал в паре.

Любителям шашлыков: вдыхание дыма от костра не менее опасно для здоровья, чем курение

Напротив, вторые половинки, которые уже отказались от курения табака или вовсе никогда не употребляли его, из-за переживания партнеров возвращались к пагубной привычке или даже начинали курить за компанию.

Ученые считают, что когда люди пытаются бросить курить, они чувствуют себя очень одинокими. К тому же им мешает никотиновая ломка. Помощь со стороны знакомых или партнеров даст им силы для борьбы со всем этим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Курение, Здоровье, Как бросить курить?, Как быстро бросить курить.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
02 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
03 Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
04 "Игра престолов" 8 сезон 1 серия: где посмотреть
05 Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.04 - 14.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Бекешкина: Дебаты нужны для того, чтобы немножко включить голову
Дебаты нужны для того, чтобы немножко включить голову
Воспитываем детей с Еленой Кравец: советы от актрисы студии &quot;Квартал 95&quot;
Воспитываем детей с Еленой Кравец: советы от актрисы студии "Квартал 95"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь