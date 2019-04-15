Темноволосые более выносливы: как цвет волос влияет на здоровье

Новости шоу бизнеса: Как считают ученые, цвет глаз, кожи и волос влияет на характер человека.

К примеру, темноволосые люди психологически более выносливы, а блондины — любители покапризничать.

Кроме того, в зависимости от цвета волос можно заранее предсказать то, к каким заболеваниям склонен человек.

В ходе экспериментов выяснилось, что у людей с темным цветом волос нервная система не такая ранимая, они выносливее и физически, и психологически, нежели светловолосые люди. Представители кельтского и нордического типов, блондины гораздо чаще капризничают, причем им это доставляет определенное удовольствие, а, кроме того, они нуждаются в меньших дозах лекарств, нежели брюнеты.

Ученые также уловили зависимость между цветом волос и предрасположенностью к определенным болезням. Так, исследователи предупреждают, что рыжеволосые люди более подвержены заболеванию раком кожи. Веснушки, которые украшают большинство рыжих, — это своего рода защита, пигментные щитки, предохраняющие наиболее важные участки организма от чрезмерных световых воздействий.

Ген, отвечающий за светлый цвет волос, очень древний — он заимствован современным человеком у неандертальцев. Однако это говорит не о живучести блондинов, а, напротив, об их уязвимости — ведь и неандертальцы вымерли, не выдержав природных катаклизмов тех времен и перепадов температур.

Шатенки склонны к "женским" болезням, у них часто болит голова. Натуральные брюнеты и брюнетки чаще страдают мочекаменной болезнью, а также среди них часто встречаются случаи внезапных инфарктов на нервной почве.

Также ученые обнаружили, что люди с длинными волосами спокойны, консервативны, ценят душевный покой. По мнению ученых, люди, часто меняющие прическу, постоянно находятся в поиске себя.