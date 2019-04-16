Комаровский раскритиковал медикаментозное лечение ОРВИ (Видео)

Евгений Комаровский на своей странице в соцсети дал ответ на один из распространенных вопросов: можно ли употреблять антибиотики вместе с антивирусными препаратами в лечении ОРВИ. На что доктор ясно дал понять, что в этом нет никакого смысла.
Так, в видеоответе специалист заявил, что обычно практика употребления таких разновидностей медикаментов одновременно есть. Это некий выбор самих пациентов. Но если подумать логически, такой способ лечения простуды не дает ожидаемого эффекта. Тем более не стоит ставить подобные эксперименты на детях. Почему?
Комаровский объяснил, что если речь идет об ОРВИ, то антибиотики никак не смогут помочь, ведь они не действуют на вирусы. Употребление такого рода препаратов может разве что навредить. Что же касается противовирусных средств, то по мнению врача, они также не дадут результата. Эффективность такого рода медикаментов не доказана.
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Можно ли при ОРВИ давать ребенку одновременно антибиотики и противовирусные средства? ⠀ Вы знаете, друзья, как правило можно, но это абсолютно бессмысленно, это глупо, это неэффективно, этого делать нельзя с точки зрения логики и здравого смысла. ⠀ Во-первых, когда речь идет об острых респираторных вирусных инфекциях, то антибиотики не имеют никакого отношения к лечению, поскольку все эти насморки, кашли и температуры вызываются чем? Вирусами. А антибиотики на вирусы не действуют. ⠀ Так что давать противовирусные средства? Как ни странно, не давать. Поскольку, практически все противовирусные средства относятся к лекарствам с недоказанной эффективностью. ⠀ Еще раз обращаю ваше внимание, друзья мои. Лечение острых респираторных вирусных инфекций не имеет никакого отношения к приему лекарств. Лекарства вообще не используются для лечения обычных вирусных инфекций. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #орви #антибиотики #противовирусные
По убеждениям доктора, лечение простуды медикаментозным способом - вещи несовместимы, лекарства никак не подействуют на результат лечения. Как ранее заявлял Евгений Олегович, чтобы ребенку и взрослому было легче переболеть ОРВИ, следует акцентировать внимание на обильном питье, регулярной влажной уборке, проветривании комнаты и сухом тепле.