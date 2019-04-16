Комаровский раскритиковал медикаментозное лечение ОРВИ (Видео)

Новости шоу бизнеса: Доктор категорически не согласен с тем, чтобы пациенты употребляли несколько видов медпрепаратов для лечения простуды.

Евгений Комаровский на своей странице в соцсети дал ответ на один из распространенных вопросов: можно ли употреблять антибиотики вместе с антивирусными препаратами в лечении ОРВИ. На что доктор ясно дал понять, что в этом нет никакого смысла.

Так, в видеоответе специалист заявил, что обычно практика употребления таких разновидностей медикаментов одновременно есть. Это некий выбор самих пациентов. Но если подумать логически, такой способ лечения простуды не дает ожидаемого эффекта. Тем более не стоит ставить подобные эксперименты на детях. Почему?

Комаровский объяснил, что если речь идет об ОРВИ, то антибиотики никак не смогут помочь, ведь они не действуют на вирусы. Употребление такого рода препаратов может разве что навредить. Что же касается противовирусных средств, то по мнению врача, они также не дадут результата. Эффективность такого рода медикаментов не доказана.

По убеждениям доктора, лечение простуды медикаментозным способом - вещи несовместимы, лекарства никак не подействуют на результат лечения. Как ранее заявлял Евгений Олегович, чтобы ребенку и взрослому было легче переболеть ОРВИ, следует акцентировать внимание на обильном питье, регулярной влажной уборке, проветривании комнаты и сухом тепле.