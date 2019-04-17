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Среда, 17.04.2019
Худеем правильно: Советы о том, как не сорваться с диеты
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Худеем правильно: Советы о том, как не сорваться с диеты

Похудение - процесс, который занимает не один день и, если ты твердо задалась целью сбросить вес, вооружись уловками, которые помогут тебе добиться результата. Однако учти, что прибегать к ним следует каждое воскресенье, чтобы в течение последующей недели ни срочная работа, ни семейные обязанности не сбили тебя с намеченного пути.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Диета, Правильное питание, Совнты по диете.
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