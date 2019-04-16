Скачать
Вторник, 16.04.2019
Джемилев: Хотел бы услышать ответы на свои вопросы от самого Зеленского
Джемилев: Хотел бы услышать ответы на свои вопросы от самого Зеленского
В результате пожара в Нотр-Даме пострадали три человека
В результате пожара в Нотр-Даме пострадали три человека
Украинская легкоатлетка завоевала бронзу международного полумарафона
Украинская легкоатлетка завоевала бронзу международного полумарафона
Катя Осадчая отреагировала на ужасный пожар в Нотр-Даме
Катя Осадчая отреагировала на ужасный пожар в Нотр-Даме

Стало известно, чем грозит вдыхание дыма от костра

Стало известно, чем грозит вдыхание дыма от костра
12:35 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые связывают его с развитием пневмонии, астмы, рака и туберкулеза.

Вдыхание дыма от костра не менее опасно, чем курение, — это нужно учесть любителям шашлыков. 

Издание ATS Journals опубликовало данные исследования международной группы ученых из Китая и Великобритании. Эти специалисты заявили об опасности вдыхания дыма, в частности, при приготовлении пищи на открытом огне. Согласно их заключению, вдыхание человеком дыма может приводить к развитию сразу целого ряда опасных болезней.

В пользу такого вывода говорят данные многолетних наблюдений за 300 тыс. некурящими жителями Китая возрастом от 30 до 79 лет, не имевшими к началу проекта раковых заболеваний. За 9-летний период наблюдений из их числа 20 тысяч человек умерли от рака и других тяжелых заболеваний легких или попали в больницы. Как заявили исследователи об этой группе пострадавших, "практически все они постоянно употребляли приготовленную на огне пищу, или топили печи в своих домах".

Авторы работы констатировали что люди, которые готовили еду на костре, на 54 процента чаще умирали от болезней легких, чем их сверстники, использовавшие плиты. Особенно вредным, по их мнению, является готовка пищи на огне с использованием дров — в среднем вдыхание дыма при таком способе приготовления пищи повышает риск развития легочных заболеваний на 37 процентов. 

Эксперимент: как домашняя пыль стимулирует рост жировых клеток

"Вдыхание дыма от костра повышает риск развития пневмонии, туберкулеза, астмы и раковых заболеваний на 40-60%", — предостерегли научные эксперты.

Китайские специалисты добавили, что даже непродолжительный контакт с дымом костра может приводить к повышению концентрации канцерогенов в организме. При этом, по их словам, увеличивается вероятность развития рака легких, мочевого пузыря и кожи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Дым, Советы медиков, Дым от костра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
04 Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.04 - 14.04)
05 Активисты подали в суд на Зеленского: постановление уже в НАБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
Погода в Украине 16 апреля: дожди, местами со снегом
Украина выразила готовность помочь в восстановлении Собора Парижской Богоматери
Украина готова помочь в реставрации Собора Парижской Богоматери
Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)
Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)
Известная телеведущая во второй раз вышла замуж
Известная телеведущая во второй раз вышла замуж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь