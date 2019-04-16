Стало известно, чем грозит вдыхание дыма от костра

Новости шоу бизнеса: Ученые связывают его с развитием пневмонии, астмы, рака и туберкулеза.

Вдыхание дыма от костра не менее опасно, чем курение, — это нужно учесть любителям шашлыков.

Издание ATS Journals опубликовало данные исследования международной группы ученых из Китая и Великобритании. Эти специалисты заявили об опасности вдыхания дыма, в частности, при приготовлении пищи на открытом огне. Согласно их заключению, вдыхание человеком дыма может приводить к развитию сразу целого ряда опасных болезней.

В пользу такого вывода говорят данные многолетних наблюдений за 300 тыс. некурящими жителями Китая возрастом от 30 до 79 лет, не имевшими к началу проекта раковых заболеваний. За 9-летний период наблюдений из их числа 20 тысяч человек умерли от рака и других тяжелых заболеваний легких или попали в больницы. Как заявили исследователи об этой группе пострадавших, "практически все они постоянно употребляли приготовленную на огне пищу, или топили печи в своих домах".

Авторы работы констатировали что люди, которые готовили еду на костре, на 54 процента чаще умирали от болезней легких, чем их сверстники, использовавшие плиты. Особенно вредным, по их мнению, является готовка пищи на огне с использованием дров — в среднем вдыхание дыма при таком способе приготовления пищи повышает риск развития легочных заболеваний на 37 процентов.

"Вдыхание дыма от костра повышает риск развития пневмонии, туберкулеза, астмы и раковых заболеваний на 40-60%", — предостерегли научные эксперты.

Китайские специалисты добавили, что даже непродолжительный контакт с дымом костра может приводить к повышению концентрации канцерогенов в организме. При этом, по их словам, увеличивается вероятность развития рака легких, мочевого пузыря и кожи.