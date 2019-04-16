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Симптомы рака: ученые определили несколько явных признаков онкологии

Симптомы рака: ученые определили несколько явных признаков онкологии
19:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ночное выраженное потоотделение является характерным симптомом рака, который проявляется в темное время суток, - об этом заявили специалисты из Великобритании.

Сотрудники организации, занимающейся исследованием рака, Cancer Research UK, назвали распространенным ночным симптомом рака сильное потоотделение, возникающее в период сна.

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"Если вы сильно потеете по ночам, обязательно обратитесь за обследованием к врачу. Такой пот может быть ранним сигналом лейкемии, лимфомы, рака костей, рака печени или мезотелиомы", - поделились рекомендацией врачи.

По словам научных счпециалистов, пока неясно, почему для некоторых видов рака характерным оказывается сильный ночной пот. По их версии, потоотделение является следствием активной борьбы иммунитета со злокачественными опухолями.

"Другими типичные симптомами рака являются ощущение комка и боли в груди, кашель, одышка, изменения в работе кишечника, кровотечение, необъяснимую потерю веса", - добавили исследователи.

В планах создание "швейной машины", которая будет вживлять электроды в мозг

Одновременно с этим они отметили, что ночное потоотделение также может наблюдаться в случае инфекций и менопаузы, а также быть побочным эффектом приема лекарств. В любом случае при ночном потении нужно обращаться за медосмотром, резюмировали медики.

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Исследование, Рак, Симптомы, Онкология, Заболевание, Признаки.
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