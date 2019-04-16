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Для тех, кто бросает курить: способ, который помогает контролировать вредную привычку

Для тех, кто бросает курить: способ, который помогает контролировать вредную привычку
22:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Курильщики, которые вдыхают приятные запахи, испытывают меньшее желание закурить.

Ученые говорят, что такой способ действительно помогает контролировать вредную привычку.

Вывод о влиянии приятных запахов на курильщиков был сделан специалистами Американской психологической ассоциации. Представленные ими данные опубликованы в Journal of Abnormal Psychology.

Психологи осуществили эксперимент с участием 232 курильщиков от 18 до 55 лет, которые не делали попыток бросить курить. Испытуемых попросили не курить в течение 8 часов. После этого исследователи применили ароматерапию.

Людям предлагалось вдыхать приятные ароматы – шоколада, яблок, мяты, лимона, ванили. Среди этих запахов один был неприятным, а еще один ассоциировался с табаком, его курильщик для себя выбирал сам.

После вдыхания запахов добровольцы должны были подкурить свои сигареты, но при этом не затягиваться, а только держать их в руках. Это вызывает желание закурить и курильщикам нужно было оценить это желание по шкале от 1 до 100.

Бросаем курить: как сделать это быстрее всего 

Проведя серию циклов подобных проверок, специалисты обнаружили: вдыхание приятных запахов действительно помогает контролировать желание курить. Ученые оценили этот подход как "многообещающий способ снизить тягу к никотину".

Теперь исследователи намерены вычислить, существуют ли такие комбинации ароматов, которые бы действовали в этом плане наиболее эффективно.

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Курение, Привычка, Вредная привычка, Как бросить курить?.
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