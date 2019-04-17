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Полезные фрукт: Найдено новое свойство ананаса

Полезные фрукт: Найдено новое свойство ананаса
21:34 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ананасы способны вылечить ожоги.

При помощи веществ, которые содержатся в ананасах, можно вылечить тяжёлые ожоги.

Об этом заявляют ученые из университета Мигеля Сервета в Сарагосе (Испания).

В стебле ананаса содержится вещество бромелайн. По мнению ученых, оно спосбно регенерировать кожу, котороя пострадала от ожогов. Бромейлан нужно добавить в крем и нанести на кожу. Потом его надо снимать специальными инструментами. При помощи такого крема можно быстрее восстановить кожу и не допустить развития заражения крови и воспалительных процессов.

Средства с бромелайном уже прошли тестирования. Они показали очень хороший результат. После их использования кожа хорошо заживает, а шрамы становятся минимальными. На сегодняшний день пострадавшую кожу удаляют только хирургическим путём, что приводит к большому количеству шрамов. Подобная технология применяется в Израиле, а в будущем может начать использоваться и во всем мире.

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Здоровье, Ананас, полезный фрукт, Полезное свойство.
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