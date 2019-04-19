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Пятница, 19.04.2019
Как сохранить стройность без строгих диет
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Как сохранить стройность без строгих диет

Она съедает огромное мороженое и запивает не менее огромным молочным коктейлем с тремя сиропами. Как ей удается сохранять такую шикарную фигуру без диет? А вот как!
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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