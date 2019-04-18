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Четверг, 18.04.2019
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Названы натуральные средства лечения ларингита

Названы натуральные средства лечения ларингита
13:11 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Воспаления слизистых оболочек гортани особенно часто наблюдаются у обладателей "говорящих" профессий.

К "говорящим" профессиям относят учителей, воспитателей, артистов и даже радиожурналистов.

Яблочный уксус. Он обладает противовоспалительными свойствами, эффективно сражаясь против воспаленного горла. Кроме того, у яблочного уксуса есть потенциал снижения уровня pH в желудке, что обеспечит наш организм ферментами и пробиотиками для улучшения пищеварения.

Имбирь. Также уменьшает воспалительные процессы, боли, отеки в голосовых связках. Порой имбирь способен очистить лимфатическую систему за счет расщепления скопившихся в ней токсинов.

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Чеснок. Одной из причин ларингита является простуда, а чеснок считается одним из лучших натуральных лекарств против простуды за счет своих антибактериальных и противовирусных свойств. Он уменьшает количество слизи в гортани, что обеспечивает облегчение симптомов болезни.

Мед. Имеет антигрибковое, антибактериальное и антиоксидантное воздействие. Мед сохраняет влажность в гортани, снижает раздражения и избавляет от таких симптомов, как хрипота в горле и кашель.

Масло лимона. Это эфирное масло подавляет рост бактерий и вирусов, вызывающих респираторные инфекции. Также облегчает симптомы сильного ларингита.

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Здоровье, Имбирь, Мед, Чеснок, Яблочный уксус, Советы медиков, Масло лимона.
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