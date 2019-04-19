Медики раскрыли пользу и вред шампиньонов

Новости шоу бизнеса: В шампиньонах действительно имеются потенциально небезопасные для организма вещества, но концентрация их совсем незначительная.

Эксперты рассказали о пользе и вреде для организма человека от употребления шампиньонов. Мнение по этому поводу микологов, специалистов по грибам.

По словам экспертов, искать шампиньоны в лесу самостоятельно может быть опасным для тех, кто не разбирается в грибах идеально. Все по той причине, что их легко спутать с бледной поганкой.

Грибы для пищеварения являются сложным продуктом, поэтому детям их рекомендовано давать в небольших количествах. Для здоровья шампиньоны несут больше пользы, чем вреда. Даже 90 граммов продукта в день достаточно для сохранения сахара на нормальном уровне. Сократить их потребление желательно для людей с подагрой, болезнями ЖКТ и печени. Важно следить за свежестью шампиньонов, испортившийся продукт грозит отравлением. Кроме того, при небольших порциях такие грибы не слишком калорийны, поэтому не грозят стройности фигуры.

Как сообщалось ранее, Ученые полагают, что грибы могут помочь в профилактике старческого слабоумия. Они играют важную роль в деле укрепления здоровья мозга.