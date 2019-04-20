Недостаток магния в организме провоцирует развитие многих заболеваний

Магний является одним из главных жизненно важных макроэлементов для нормального развития и жизнедеятельности живого организма. Этот ценный минерал находится в каждой клетке и ткани нашего организма, занимая четвертое место после калия, кальция и натрия по распространенности. Магний участвует во всех важнейших обменных процессах - преобразование потребляемых белков, жиров растительного и животного происхождения, простых и сложных углеводов, в регуляции температуры тела и расхода энергии и пр.