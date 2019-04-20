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Симптомы аневризмы головного мозга

Симптомы аневризмы головного мозга
10:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Аневризма головного мозга имеется у почти 3% людей.

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Какие симптомы помогают заподозрить ее наличие?

Аневризму мозга часто называют бомбой замедленного действия. При данной патологии происходит выпячивание стенки сосуда головного мозга, и в некоторых случаях этот процесс завершается приступом кровоизлияния в мозг с драматичным исходом.

Большая проблема в том, что аневризму мозга трудно диагностировать. Во многих случаях ее выявление оказывается случайностью, следствием процедур, требовавших выполнения МРТ или КТ.

Тем не менее, некоторые симптомы могут говорить о том, что у человека, возможно, развивается аневризма головного мозга.

Резкая головная боль. Если у человека периодически случаются приступы сильной и внезапной головная боли, это должно стать поводом для обращения к врачу. Также следует вызывать скорую помощь в том случае, если возникшая головная боль стала расти в своей интенсивности и превратилась в очень сильную.

Слабость и онемение половины тела. При аневризме мозга происходит ограничение в процессах кровоснабжения мозг, что лишает орган ЦНС способности управлять всеми частями тела, включая лицо. Онемение в одной половине может быть очень тревожным симптомом, и нужно обращаться к врачу, не дожидаясь, когда это состояние пройдет "само собой".

Проблемы со зрением. В глазах двоится, изображение туманится и расплывается – при аневризме мозга такое возможно из-за давления выпяченной стенки сосуда на зрительный нерв.

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Опущение века. Резкое опущение уголков века может быть симптомом как аневризмы, так и инсульт.

Симптомы пищевого отравления. В случае аневризмы могут возникать симптомы несварения или отравления - тошнота, рвота, диарея. Но если эти признаки возникли после приступа головной боли, лучше вызвать скорую помощь.

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Мозг, Симптомы, Заболевание, Сосуды, Аневризма, Аневризма головного мозга.
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