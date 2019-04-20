Борода или собачья шерсть: что грязнее

Новости шоу бизнеса: Исследователи из Швейцарии выяснили, что бактерий больше в растительности на лице мужчин.

В последнее время бороды стали отращивать как совсем юные представители сильного пола, так и мужчины в возрасте. При этом поддержанию ухоженного внешнего вида бороды уделяется особое внимание.

Однако достаточно долго никто из ученых не исследовал, насколько борода мужчин безопасна для здоровья. Специалисты решили провести исследование: они взяли бактериальные пробы собачьей шерсти и нескольких десятков мужских бород, затем их сравнили.

Результаты эксперимента показали высокое содержание вредных микроорганизмов в бородах мужчин, а в собачьей шерсти уровень бактерий был лишь завышен в двух третьих случаев. Специалисты также установили, что в 7 анализах бород мужчин были бактерии, представляющие опасность для здоровья людей.