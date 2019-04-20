В Минздраве сообщили, какой должна быть нормальная температура тела

Новости шоу бизнеса: Нормальная температура основного тела здорового взрослого человека в состоянии покоя составляет 36,5-37,0 градусов по Цельсию.

Однако температура внутренних органов человека выше.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в ответе на запрос корреспондента УНН.

По данным пресс-службы, у человека температура тела поддерживается на постоянном уровне - 36,5-37,0 градусов по Цельсию. Это постоянство обеспечивается двумя процессами - теплообразованием и теплоотдачей.

В норме в спокойном состоянии в подмышечной ямке температура тела составляет +36,5...+36,9 градусов по Цельсию, тогда как температура внутренних органов выше. Например, в печени она составляет +38...+38,5 градусов по Цельсию, в области голеностопного сустава составляет примерно +30 градусов по Цельсию, а на пальцах ноги +24,5 градусов по Цельсию. Оральная температура, которая является наиболее удобным типом измерения температуры, составляет +37,0 градусов по Цельсию.