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Понедельник, 22.04.2019
Не надо так: вещи, которые не стоит делать после тренировки
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Не надо так: вещи, которые не стоит делать после тренировки

Многие из нас посещают тренажерный зал и стараются достичь идеального тела. Для этого мы составляет различные программы тренировок, подбираем график посещения зала и меняем рацион питания. Однако мало кто задумывается о вещах, которые мы совершаем после тренировок. Некоторые из них могут навредить и свести к нулю затраченные ранее силы.
factinteres.ru
Фото: pixabay
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Советы, Спорт, Тренировка, Зал, Тренажерный зал.
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