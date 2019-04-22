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Не надо так: вещи, которые не стоит делать после тренировки
Многие из нас посещают тренажерный зал и стараются достичь идеального тела. Для этого мы составляет различные программы тренировок, подбираем график посещения зала и меняем рацион питания. Однако мало кто задумывается о вещах, которые мы совершаем после тренировок. Некоторые из них могут навредить и свести к нулю затраченные ранее силы.
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