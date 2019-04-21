Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК (онлайн-трансляция)
Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК (онлайн-трансляция)
Второй тур выборов: появились первые результаты экзит-полов
Второй тур выборов: появились первые результаты экзит-полов
Как Усик подсказывал Беринчику (Видео)
Как Усик подсказывал Беринчику (Видео)
Нежно голубое пальто и шляпка: Королева Елизавета II совершила публичный выход
Королева Елизавета II совершила публичный выход

Вред или польза: как алкоголь влияет на сердце

Вред или польза: как алкоголь влияет на сердце
19:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Считается, что употребление алкоголя в умеренных дозах оказывает благоприятное воздействие на организм.

Однако, в последнее время учеными это положение опровергается. Объясняется это во многом результатами исследований, которые проводились в этой области.

Согласно полученным данным алкоголь представляет собой клеточный яд, который способен повреждать клетки сердечной мышцы, приводя к разного рода патологиям в работе сердечно-сосудистой системы.

Современная кардиология описывает этот процесс следующим образом:

В течение пяти-семи часов после принятия алкоголя он продолжает циркулировать в крови, что заставляет сердце работать с повышенной нагрузкой. Пульс увеличивается и может составлять около 100 ударов в минуту. Вследствие этого в организме нарушаются обменные процессы, затрудняется кровообращение в малых сосудах, именуемых капиллярами. Они начинают сжиматься и лопаться, что неизбежно приводит к недостаточному питанию сердца и кислородному голоданию.

Перерождению сердечной мышцы способствует накопившийся жир. Она теряет свою эластичность, появляется дряблость. Все это значительно затрудняет ее работу. У таких людей в несколько раз возникает риск развития преждевременного атеросклероза и гипертонии.

При этом стоит отметить, что в случае последующего отказа от алкоголя появляется возможность практически без последствий устранить развившиеся патологические изменения. Регулярное употребление алкоголя в умеренных дозах, даже того пресловутого красного вина, которое считается полезным, прокладывает прямую дорогу сердечной аритмии, а также часто становится причиной внезапной смерти от коронарной недостаточности или инфаркта миокарда. Более того, в медицинской литературе даже имеется такое понятие, как "алкогольное сердце" (иначе также алкогольная кардиомиопатия. Данный синдром развивается под действием следующих факторов:

Токсические вещества, которые составляют основу любой алкогольной продукции, распадаются на более мелкие фракции и оказывают пагубное воздействие на миокард.

Попадая в организм, алкоголь поражает печень. В результате этого синтез белков замедляется, что ведет к угнетению деятельности сердечной мышцы. Помимо этого у человека, который пристрастился к спиртному, витамины группы В, необходимые для нормальной работы сердца, усваиваются лишь в незначительном количестве.

Здоровый образ жизни: как легко бросить курить

О явных нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы говорят такие признаки. Во-первых, это боль, которую пациенты часто ощущают в области груди на следующие сутки после употребления алкоголя. Во-вторых, у таких людей наблюдается нарушение терморегуляции, что проявляется в повышенном потоотделении. Другим признаком может быть одышка, возникающая даже в состоянии покоя, которая может расцениваться как прямой признак сердечной недостаточности. Лечение алкогольных патологий сердца, в первую очередь, предполагает абсолютный отказ от употребления алкогольной продукции. Только в этом случае приходится рассчитывать на положительный результат. Иначе терапия будет направлена не на полное устранение болезни, а лишь на угнетение ее специфических симптомов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сердце, Алкоголь, Советы, Организм, ЗОЖ, Кардиология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим
02 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
04 Приметы и обряды на 21 апреля - День Вадима Ключника
05 Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Австралии уже подсчитали голоса
В Австралии уже подсчитали голоса
На украинской антарктической станции &quot;Академик Вернадский&quot; уже проголосовали
На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" уже проголосовали
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Still not afraid: рэпер Эминем отмечает 11 лет трезвости
Still not afraid: рэпер Эминем отмечает 11 лет трезвости
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь