Вред или польза: как алкоголь влияет на сердце

Новости шоу бизнеса: Считается, что употребление алкоголя в умеренных дозах оказывает благоприятное воздействие на организм.

Однако, в последнее время учеными это положение опровергается. Объясняется это во многом результатами исследований, которые проводились в этой области.

Согласно полученным данным алкоголь представляет собой клеточный яд, который способен повреждать клетки сердечной мышцы, приводя к разного рода патологиям в работе сердечно-сосудистой системы.

Современная кардиология описывает этот процесс следующим образом:

В течение пяти-семи часов после принятия алкоголя он продолжает циркулировать в крови, что заставляет сердце работать с повышенной нагрузкой. Пульс увеличивается и может составлять около 100 ударов в минуту. Вследствие этого в организме нарушаются обменные процессы, затрудняется кровообращение в малых сосудах, именуемых капиллярами. Они начинают сжиматься и лопаться, что неизбежно приводит к недостаточному питанию сердца и кислородному голоданию.

Перерождению сердечной мышцы способствует накопившийся жир. Она теряет свою эластичность, появляется дряблость. Все это значительно затрудняет ее работу. У таких людей в несколько раз возникает риск развития преждевременного атеросклероза и гипертонии.

При этом стоит отметить, что в случае последующего отказа от алкоголя появляется возможность практически без последствий устранить развившиеся патологические изменения. Регулярное употребление алкоголя в умеренных дозах, даже того пресловутого красного вина, которое считается полезным, прокладывает прямую дорогу сердечной аритмии, а также часто становится причиной внезапной смерти от коронарной недостаточности или инфаркта миокарда. Более того, в медицинской литературе даже имеется такое понятие, как "алкогольное сердце" (иначе также алкогольная кардиомиопатия. Данный синдром развивается под действием следующих факторов:

Токсические вещества, которые составляют основу любой алкогольной продукции, распадаются на более мелкие фракции и оказывают пагубное воздействие на миокард.

Попадая в организм, алкоголь поражает печень. В результате этого синтез белков замедляется, что ведет к угнетению деятельности сердечной мышцы. Помимо этого у человека, который пристрастился к спиртному, витамины группы В, необходимые для нормальной работы сердца, усваиваются лишь в незначительном количестве.

О явных нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы говорят такие признаки. Во-первых, это боль, которую пациенты часто ощущают в области груди на следующие сутки после употребления алкоголя. Во-вторых, у таких людей наблюдается нарушение терморегуляции, что проявляется в повышенном потоотделении. Другим признаком может быть одышка, возникающая даже в состоянии покоя, которая может расцениваться как прямой признак сердечной недостаточности. Лечение алкогольных патологий сердца, в первую очередь, предполагает абсолютный отказ от употребления алкогольной продукции. Только в этом случае приходится рассчитывать на положительный результат. Иначе терапия будет направлена не на полное устранение болезни, а лишь на угнетение ее специфических симптомов.