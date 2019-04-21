Понизить давление можно не только таблетками: 5 продуктов, которые помогут

Новости шоу бизнеса: Весной из-за капризной погоды люди, склонные к повышенному давлению, могут чувствовать себя особенно плохо.

Понизить давление помогают не только таблетки, но и продукты.

Свекла. Свекольный сок эффективно способствует снижению давления. Специалисты советуют перед употреблением выдерживать его некоторое время в холодильнике – так он станет еще полезнее. Употребление свежей свеклы также помогает стабилизировать давление.

Картофель. В свежем картофеле содержатся важнейшие в для поддержания здоровья сосудов и сердца микроэлементы - калий, магний и витамин C. Чтобы картофель эффективно способствовал снижению давления, употреблять его нужно без соли и лучше всего запеченным в кожуре.

Сельдерей. Замечено, что у человека, съедающего свежий сельдерей, снижается концентрация гормонов стресса в крови, под влиянием которых происходят сосудистые спазмы и повышается давление.

Красный болгарский перец. Кардиологи советуют употреблять такой перец из-за обилия содержащегося в нем витамина С. Витамин C выполняет важную функцию в поддержании сердечно-сосудистой системы. Оболочки сердца и кровеносных сосудов содержат особый тип белка - коллаген, способствующий укреплению стенок кровеносных сосудов и предотвращающий их повреждения. Витамин C помогает организму вырабатывать коллаген.

Бобовые. В них содержится много растворимой клетчатки, магния, калия – этот "букет" идеален для снижения давления. Достаточное количество калия защищает от развития аритмии, уменьшает нагрузку на сердце. Магний полезен для снижения давления, потому что оказывает расслабляющее действие на стенки сосудов.