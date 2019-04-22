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Стало известно, кому нельзя есть капусту

Стало известно, кому нельзя есть капусту
11:20 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: При устойчивых нарушениях в работе щитовидной железы употреблять данный овощ нельзя, это относится и к другим пациентам, имеющим различные заболевания.

Медики рассказали, кому следует есть капусту, а кому она вредна. 

Лицам, страдающим сахарным диабетом, капусту есть нельзя. Наряду с этим диабетикам не следует увлекаться хурмой, бананами, дынями и виноградом. Такая же диета рекомендуется пациентам, имеющим острые формы атопического дерматита или экземы, заявляют врачи. Людям, страдающим пониженным артериальным давлением, противопоказаны некоторые ягоды, в том числе калина и рябина. При повышенной свертываемости крови не следует в больших количествах употреблять черную смородину. Специалисты установили, что болгарский перец может нанести вред пациентам, имеющим нарушения в работе сердца и сосудов.

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Между тем, салаты из капусты и других овощей очень полезны. В тоже время, если человек испытывает проблемы со здоровьем, следует обязательно проконсультироваться с медиками.

Напомним, Для того чтобы иметь хорошие анализы крови, и забыть о токсинах в организме, рекомендуем ввести в свой рацион этих 10 продуктов.

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Здоровье, Капуста, Польза капусты, Советы медиков.
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