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Вторник, 23.04.2019
Волшебные свойства огурца помогут вам омолодиться
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Волшебные свойства огурца помогут вам омолодиться

Как известно, огурец уже давно стал неотъемлемым компонентом разнообразных блюд красочного и щедрого летнего застолья. Помимо незабываемых вкусовых качеств, огурцы славятся оздоравливающим и омолаживающим действием. Именно поэтому в преддверье летнего сезона, который озеленит и освежит наши блюда огурцами, целесообразно поговорить о благотворных свойствах этой удивительной в своей простоте ягоды.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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