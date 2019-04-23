Волшебные свойства огурца помогут вам омолодиться Как известно, огурец уже давно стал неотъемлемым компонентом разнообразных блюд красочного и щедрого летнего застолья. Помимо незабываемых вкусовых качеств, огурцы славятся оздоравливающим и омолаживающим действием. Именно поэтому в преддверье летнего сезона, который озеленит и освежит наши блюда огурцами, целесообразно поговорить о благотворных свойствах этой удивительной в своей простоте ягоды.