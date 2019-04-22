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Понедельник, 22.04.2019
Для тех кто любит кушать на ночь: 15 продуктов, которые можно после 6 вечера
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Для тех кто любит кушать на ночь: 15 продуктов, которые можно после 6 вечера

Существует довольно популярный способ похудения, который используют те, кому не хочется заморачиваться со сложными диетами: не есть после шести часов вечера. Или семи, кому как нравится. Главное — не наедаться перед сном.Вот список продуктов, которые можно есть и после шести, и после десяти… Когда угодно. Они достаточно полезны и низкокалорийны, чтобы сказаться на любой диете исключительно положительным образом.
medpravila.com
Фото: pixabay.com
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