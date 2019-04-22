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Понедельник, 22.04.2019
Секреты питания: как небольшие изменения в еде, могут почти вдвое снизить ее калорийность
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Секреты питания: как небольшие изменения в еде, могут почти вдвое снизить ее калорийность

Диетология - это по-настоящему волшебная наука, которая может творить с человеческими телами настоящие чудеса. Это очередной раз доказал диетолог и блогер Паула Норрис (Paula Norris), показывая, как маленькие изменения в еде, могут почти вдвое снизить ее калорийность. Для пущей убедительности она публикует сравнительные фотографии блюд в своем Инстаграме, которые выглядят почти абсолютно одинаково, но вот калорийность у них совсем разная. Незначительные корректировки кроются в размерах пропорций используемых ингредиентов и в не слишком заметной замене некоторых из них. Кажется в Хогвартсе открыли новый факультет - диетология.
4tololo.ru
Фото: pixabay
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Питание, Диета, Советы, Еда, Секреты, Лайфхаки.
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