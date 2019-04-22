Секреты питания: как небольшие изменения в еде, могут почти вдвое снизить ее калорийность

Диетология - это по-настоящему волшебная наука, которая может творить с человеческими телами настоящие чудеса. Это очередной раз доказал диетолог и блогер Паула Норрис (Paula Norris), показывая, как маленькие изменения в еде, могут почти вдвое снизить ее калорийность. Для пущей убедительности она публикует сравнительные фотографии блюд в своем Инстаграме, которые выглядят почти абсолютно одинаково, но вот калорийность у них совсем разная. Незначительные корректировки кроются в размерах пропорций используемых ингредиентов и в не слишком заметной замене некоторых из них. Кажется в Хогвартсе открыли новый факультет - диетология.