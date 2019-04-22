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Не помогают даже обезболивающие: что делать если сильно болит голова

Не помогают даже обезболивающие: что делать если сильно болит голова
21:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Головная боль часто является признаком серьезных заболеваний, но может приносить много неприятностей, поэтому важно знать, как с ней бороться.

Если у Вас эпизодически болит голова, то возможной причиной неэффективности обезболивающих может быть не слишком маленькая доза лекарства, поэтому стоит соблюдать инструкции, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.

Другими причинами могут быть:

Индивидуальная чувствительность. Что делать: попробуйте различные препараты, вам может подойти одно обезболивающее и не подойти другое.

Простые обезболивающие для вас слишком слабы. Что делать: попробовать комбинированные анальгетики.

Вы принимаете таблетки слишком поздно. Что делать: при мигрени, например, следует принимать препарат как можно раньше, как только почувствовали головную боль.

У вас мигрень. При мигрени принимают нестероидные противовоспалительные препараты, однако при тяжелых приступах они могут быть неэффективными. Что делать: посетить невролога для точного установления диагноза, при неэффективности нестероидных протизапальнх препаратов принимать триптаны.

Если у вас хроническая головная боль (более 15 дней в месяц в течение более 3 месяцев), то частый прием обычных обезболивающих может принести больше вреда, чем пользы.

Что делать:

  • посетить невролога и исключить вторичные головные боли;
  • установить тип хронической боли (мигрень, головная боль напряжения);
  • подобрать препараты для лечения хронической боли (антидепрессанты с противоболевым эффектом, антиконвульсанты, бета-блокаторы);
  • заняться психотерапией (при всех типах хронической головной боли показана психотерапия).

Мигрень: самые распространенные мифы

Почему нельзя лечить хроническую головную боль обычными обезболивающими?

Если принимать простые анальгетики более 15 дней в месяц или комбинированные анальгетики/триптаны более 10 дней в месяц, то они сами провоцируют развитие головной боли. Возникает особый неприятный вид – абузусный. Лечить такую боль можно, но сложно, поэтому важно вовремя остановить прием обезболивающих.

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Здоровье, Боль, Головная боль, Обезболивающее.
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