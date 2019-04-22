Не помогают даже обезболивающие: что делать если сильно болит голова

Если у Вас эпизодически болит голова, то возможной причиной неэффективности обезболивающих может быть не слишком маленькая доза лекарства, поэтому стоит соблюдать инструкции, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.
Другими причинами могут быть:
Индивидуальная чувствительность. Что делать: попробуйте различные препараты, вам может подойти одно обезболивающее и не подойти другое.
Простые обезболивающие для вас слишком слабы. Что делать: попробовать комбинированные анальгетики.
Вы принимаете таблетки слишком поздно. Что делать: при мигрени, например, следует принимать препарат как можно раньше, как только почувствовали головную боль.
У вас мигрень. При мигрени принимают нестероидные противовоспалительные препараты, однако при тяжелых приступах они могут быть неэффективными. Что делать: посетить невролога для точного установления диагноза, при неэффективности нестероидных протизапальнх препаратов принимать триптаны.
Если у вас хроническая головная боль (более 15 дней в месяц в течение более 3 месяцев), то частый прием обычных обезболивающих может принести больше вреда, чем пользы.
Что делать:
Почему нельзя лечить хроническую головную боль обычными обезболивающими?
Если принимать простые анальгетики более 15 дней в месяц или комбинированные анальгетики/триптаны более 10 дней в месяц, то они сами провоцируют развитие головной боли. Возникает особый неприятный вид – абузусный. Лечить такую боль можно, но сложно, поэтому важно вовремя остановить прием обезболивающих.