"Аутофагия в помощь": Анита Луценко раскрыла главный секрет стройности

Способ избавления организма от ненужного. Когда клетка начинает сама себя есть. При этом в расход идут, в первую очередь, старые и поврежденные ее части.
Лизосома захватывает окисленные белки, дефектные митохондрии и попросту переваривает/уничтожает их.
Результат: клетка омолаживается.
Главное условие: не закидывать в себя пищу, пока не убрано.
Оптимальный вариант 16/8. Это когда 8 часов ешь - 16 голодаешь (самое приятное, что большую часть спишь).
Инструкция:
Разделить пищу на 3 полноценных приема в течение 8 часов:
Анита Луценко о собственных впечатлениях:
"Мне морально легко сделать аутофагию, когда поздно пообедала (в 16 -17 часов) а вечером есть планы или прием пищи был очень плотным и просто не хочется потом в 8 вечера еще есть …тогда о! Аутофагия. И я скорее называю это пищевой паузой, чем голодом, ведь никакого голода не ощущаешь, организм просто под шумок счастлив и отлично себя чувствует".
Затем:
И даже не сомневайся в достоверности процесса - Нобелевскую премию просто так не дают.