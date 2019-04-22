"Аутофагия в помощь": Анита Луценко раскрыла главный секрет стройности

Новости шоу бизнеса: Убрать "мусор" из организма тоже можно. Аутофагия нам в помощь.

Способ избавления организма от ненужного. Когда клетка начинает сама себя есть. При этом в расход идут, в первую очередь, старые и поврежденные ее части.

Лизосома захватывает окисленные белки, дефектные митохондрии и попросту переваривает/уничтожает их.

Результат: клетка омолаживается.

Главное условие: не закидывать в себя пищу, пока не убрано.

Оптимальный вариант 16/8. Это когда 8 часов ешь - 16 голодаешь (самое приятное, что большую часть спишь).

Инструкция:

Разделить пищу на 3 полноценных приема в течение 8 часов:

Полноценный завтрак;

Перекус;

Поздний обед или ранний ужин (как приятней воспринимается) до 15-16-17-18 поесть полноценно (углеводы и хорошо жирную рыбу+ овощи конечно);

Анита Луценко о собственных впечатлениях:

"Мне морально легко сделать аутофагию, когда поздно пообедала (в 16 -17 часов) а вечером есть планы или прием пищи был очень плотным и просто не хочется потом в 8 вечера еще есть …тогда о! Аутофагия. И я скорее называю это пищевой паузой, чем голодом, ведь никакого голода не ощущаешь, организм просто под шумок счастлив и отлично себя чувствует".

Затем:

Ночь без еды;

Утро без завтрака;

Первый прием пищи спустя 16 часов после ужина;

В промежутках пить только воду и травяной чай;

И даже не сомневайся в достоверности процесса - Нобелевскую премию просто так не дают.