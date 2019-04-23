Стало известно, какую опасность содержит в себе зубная паста

Новости шоу бизнеса: Исследование показало, что он вредит иммунитету и повышает риск рака.

Популярный компонент зубных паст диоксид титана опасен для эмали зубов и микрофлоры кишечника.

Диоксид титана, добавляемый в состав зубных паст как отбеливающий краситель, может причинить серьезный вред организму. Французские исследователи установили, что этот компонент зубной пасты опасен для эмали зубов, иммунной системы и микрофлоры кишечника. В частности, ученые заявили, что диоксид титана способен разъедать зубную эмаль и вызывать онкологические заболевания.

"Вещество опасно для эмали зубов, иммунной системы и микрофлоры кишечника, в котором снижает количество полезных микроорганизмов. У крыс, которые получали диоксид титана, в большей степени развивались онкологические заболевания, чем у их сородичей, избавленных от этого красителя. У 60% испытуемых крыс обнаружили начальную стадию рака", — рассказали исследователи.

Биолог Иван Гмошинский добавил, что во время эксперимента с крысами диоксид титана оказывал негативное влияние на функции печени, почек и сердца.

Французские ученые, громко заявившие об опасности диоксида титана, отмечают: данный компонент также входит в состав белой краски, строительного лака и эмали, а среди продуктов питания его могут содержать крабовые палочки, соевое молоко и даже шоколад (обозначается как Е171). По их словам, данное вещество дешево по себестоимости, поэтому производители не хотят отказываться от его использования в массовом производстве.