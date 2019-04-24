Укрепляем иммунитет: топ лекарственных трав

Новости шоу бизнеса: Действие лекарственных трав на иммунитет человека.

Иммунитет стоит на страже здоровья человека и представляет собою довольно сложный механизм защиты от внешнего воздействия на организм, осуществляемого, к примеру, вирусами или бактериями. На протяжении всей жизни иммунная система тренируется, изыскивая пути борьбы с новыми агрессорами, подрывающими здоровье. Укрепление иммунитета при помощи лекарственных трав — не такая уж и новая идея. Люди издревле использовали различные травы для лечения болезней, и нередко применение лекарственных растений срабатывало как профилактика заболеваний. И сегодня многочисленные исследования подтверждают действенность фитохимикатов — именно так называются активные компоненты, содержащиеся в растениях и помогающие организму бороться с возбудителями инфекций.