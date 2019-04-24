Скачать
Среда, 24.04.2019
Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
Мэй в разговоре с Зеленским призвала к совместной работе над сдерживанием РФ
Мэй в разговоре с Зеленским призвала к совместной работе над сдерживанием РФ
Стерлинг предложил, как бороться с расизмом на трибунах
Стерлинг предложил, как бороться с расизмом на трибунах
Будущее наступило: Пилоты джетпаков готовятся к гонкам (Видео)
Будущее наступило: Пилоты джетпаков готовятся к гонкам (Видео)

Укрепляем иммунитет: топ лекарственных трав

Смотрите фото (7)
Укрепляем иммунитет: топ лекарственных трав
05:25 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Действие лекарственных трав на иммунитет человека.

Иммунитет стоит на страже здоровья человека и представляет собою довольно сложный механизм защиты от внешнего воздействия на организм, осуществляемого, к примеру, вирусами или бактериями. На протяжении всей жизни иммунная система тренируется, изыскивая пути борьбы с новыми агрессорами, подрывающими здоровье. Укрепление иммунитета при помощи лекарственных трав — не такая уж и новая идея. Люди издревле использовали различные травы для лечения болезней, и нередко применение лекарственных растений срабатывало как профилактика заболеваний. И сегодня многочисленные исследования подтверждают действенность фитохимикатов — именно так называются активные компоненты, содержащиеся в растениях и помогающие организму бороться с возбудителями инфекций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Здоровье, Иммунитет, Лекарственные травы, Укрепление иммунитета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
02 Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
03 "Мы просто повеселились": первая постельная сцена Мэйси Уильямс в "Игре престолов"
04 В Париже масштабный пожар на территории Версаля
05 У Порошенко озвучили планы на будущее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран признал армию США террористами
Иран признал армию США террористами
Биологические виды под угрозой вымирания в ближайшие десятилетия
Биологические виды на Земле под угрозой вымирания
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Укрепляем иммунитет: топ лекарственных трав
Укрепляем иммунитет: топ лекарственных трав
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь