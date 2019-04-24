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МОЗ: семь фактов о вакцинации

МОЗ: семь фактов о вакцинации
14:11 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В Министерстве обнародовали несколько аргументов того, почему людям стоит прибегать к вакцинации и как это поможет спасти жизнь.

С 24 по 30 апреля продлится Всемирная неделя иммунизации. Сегодня в МОЗ решили напомнить людям, что такое вакцинация и какими преимуществами она обладает.

Согласно публикации, появившейся сегодня на сайте ведомства, нам нужно помнить о семи важных фактах относительной вакцинации. Первое, на чем акцентирую специалисты, это возможность защитить себя от 10 серьезных болезней. Среди них гепатит В, туберкулез, полиомиелит, дифтерия, корь и др. С последним недугом в стране особенно сложная ситуация, поскольку из-за отказов родителей прививать детей в Украине с каждой неделей возрастает количество пациентов, больных корью. Болезнь опасна осложнениями, которые могут привести к инвалидности и даже фатальным случаям.

Второе, на что обращают внимание в МОЗе, это национальный Календарь профилактических прививок. Придерживаясь согласованному графику, можно быть уверенным в защите своего организма, утверждают представители Министерства. Третий факт - это обязательная вакцинация взрослых каждые десять лет. При этом тех, кто входит в группу риска, вакцинируют бесплатно. Еще один положительный факт говорит о том, что сегодня можно бесплатно получить прививки как в государственных медучреждениях, так и в коммерческих. Воспользоваться данной услугой могут дети до 18 лет, категории граждан из групп риска, а остальным взрослым полагаются бесплатные вакцины от дифтерии и столбняка.

Пятым фактом специалисты называют и то, что да сегодняшний день в медицинских учреждениях есть все виды вакцин, которые присутствуют в Календаре. Но если же пациенту отказывают в предоставлении услуги, объясняя это отсутствием необходимого препарата, рекомендуется обратиться к главному врачу медцентра либо в региональный департамент здравоохранения.

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Страхи родителей о возможном развитии аутизма или перегрузке иммунитета не имеют оснований, уверены в МОЗе и тем самым выделяют шестой факт о вакцинации. Утверждается, что закупка препаратов происходит при участии Детского фонда ООН. Вакцины качественные и эффективные, имеют гарантию качества Всемирной организации здравоохранения и широко используются в различных странах", - говориться в сообщении.

Седьмым фактом о вакцинах представители ведомства называют реакции организма на прививку. То есть, повышение температуры тела, отек, уплотнение или покраснение места инъекции считается нормальным. Подобные реакции связаны с механизмом действия некоторых вакцин и длятся 2-3 дня. Также специалисты просят внимательно относится к ребенку, получившему прививку. В случае возникновения покраснения зоны инъекции через два дня после укола, увеличении размеров образования, продолжительной боли и раздражения кожи, повышенной температуры, которая держится двое и больше суток, взрослым следует немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

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Болезнь, Эпидемия, Дифтерия, МОЗ, Вакцины, Корь, Прививки, Профилактика, Факт, Супрун, Иммунизация.
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