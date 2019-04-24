В Африке испытают вакцину от малярии

Новости шоу бизнеса: Ученые подошли к новому этапу внедрения вакцины от малярии, и в ближайшем времени начнут массовое испытание препарата на территории стран Африки.

В странах Малави, Гени и Кении уже готовятся к массовому внедрению вакцины. Это первый в истории человечества подобный препарат от опасного недуга, который был разработан еще тридцать лет назад, но только сейчас завершили его клинические испытания.

Сообщается, что препарат будет введен около миллиону африканских детей в течении трех будущих лет. Пилотная программа по испытанию вакцины RTS, S / AS01 будет запущена сначала в Малави, а главными ее участниками станут малыши до двух лет. Причиной этому является печальная статистика региона. Ежегодно от малярии умирает больше четверти миллиона детей.

Инфекция стала глобальной проблемой для всего мира, поэтому ученым довелось многие годы разрабатывать эффективную вакцину. На сегодня данная разработка считается передовой в медицине. Препарат прошел обширную программу клинических испытаний, которые доказали, что он способен предотвратить около 40% случаев малярии. Для специалистов данный показатель достаточно высок, чтобы начать борьбу со страшным недугом. Вакцина поможет улучшить ситуацию с заболеваемостью в беднейших уголках мира, утверждают ее создатели.

Тем не менее, согласно календарю вакцинации, еще не известно, сможет ли данная программа быть эффективной в семьях бедных и отдаленных общин. Все из-за частоты проведения инъекций - один раз в месяц в течении трех месяцев. Данный продукт пока является начальным этапом дальнейших, более эффективных разработок. Пилотная программа внедрения вакцин RTS, S / AS01 продлиться до 2024 года. Далее результаты проекта будут оцениваться специалистами и в будущем препарат смогут распространять в других странах.