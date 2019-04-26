Ученые рассказали, на каком боку полезнее спать

Новости шоу бизнеса: Такой сон, по мнению медиков, оказывает наиболее благоприятное воздействие на организм.

Британские специалисты из Хартфордшира утверждают, что для человека наиболее полезнее спать на левом боку.

Привычка спать на левой половине поможет значительно улучшить обменные процессы в организме, облегчит работу желудка, поможет решить проблему с изжогой и поддержать здоровье всего организма. Так как доминирующей лимфатической стороной у человека является левая, то во время сна на левом боку происходит более активный процесс фильтрации лимфатической жидкости. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на работе мозга.

Так же специалисты утверждают, что сон на левом боку снижает нагрузку на сердце, улучшает циркуляцию крови к сердцу, и облегчает его работу. Когда человек спит на правом боку, сердце "провисает" и на него воздействуют силы гравитации, что осложняет деятельность сердца.

Положение во время сна на левом боку поспособствует быстрейшему восстановлению сил и улучшит работу всех внутренних органов. Положение на левом боку облегчает так же процесс прохождения отходов пищи по толстому кишечнику.

Так же специалисты рекомендуют людям с проблемами в позвоночнике чаще спать на левом боку, так как такое положение уменьшает давление на позвоночник.