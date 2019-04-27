Полезные рецепты смесей с черносливом от артрита Артритом принято называть любое воспаление сустава. Артрит может иметь травматическое, инфекционное и дистрофическое происхождение. В лечении любого вида артрита поможет чернослив. Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов на основе этого полезного и вкусного сухофрукта.