Полезные свойства миндаля для крепкого здоровья Не так часто вкусные продукты являются еще и полезными. Одним из таких редких примеров является миндаль, который содержит много витаминов и других элементов, необходимых для нашей красоты и здоровья. Эксперты рассказали о 7 положительных изменениях, которые произойдут, если употреблять эти орехи каждый день.